بلحيف: مفهوم جديد للصيانة يستند على الاستدامة والابتكار

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تستند في عملها اليوم على مفهوم جديد للصيانة يتمثل في تبني منظومة الاستدامة وتطوير المباني والمنشآت بالاعتماد على الابتكارات في هذا المجال، الأمر الذي يرفع من مستوى جودتها ويطيل عمرها الافتراضي، لافتاً إلى أن إنجازات الوزارة في مجال صيانة وتطوير المباني الحكومية تعتبر مثالاً يحتذى به ونقطة فارقة في مجال البنية التحتية بدولة الإمارات.

ولفت معاليه، خلال زيارته التفقدية التي شملت عدداً من المساجد التي انتهت الوزارة من صيانتها بإمارة عجمان، ورافقه خلالها عبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسعى جاهدة لتوفير كل ما من شأنه تهيئة الراحة والاطمئنان لرواد دور العبادة من خلال إدخال الابتكار على المباني ومرافقها ضمن أعمال التطوير والتنفيذ والصيانة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة ودور ذلك في العمل ضمن منظومة مشتركة تدعم تطلعات القيادة الرشيدة للدولة.

ووجه بضرورة العمل الدؤوب لتطوير مواد بناء مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات كما تتناسب مع طبيعة دولة الامارات العربية المتحدة ومناخها الأمر الذي يحقق استدامة المباني والمنشآت.

وأشار معاليه خلال زيارته مسجد ابن زايد الذي تطوعت شركتي "جوتن" للأصباغ و"إكسبرس" لإدارة المرافق لصيانته ضمن مبادرات "عام زايد 2018"، إلى حرص وزارة تطوير البنية التحتية كجهة حكومية على التعاون مع شركائها من شركات القطاع الخاص في المبادرات الخيرية والمجتمعية، لافتاً إلى أن توجه الوزارة واضح فيما يتعلق بضرورة تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والشركات التي تتعامل معها لدعم المبادرات المجتمعية والخيرية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع "عام زايد" تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2018 "عام زايد" واعتباره مناسبة وطنية لدولة الإمارات.

وتقدم معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي بالشكر للشركتين على دورهما في دعم المبادرة، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى أن تحذوا حذوهما بالقيام بدورها المجتمعي والخيري وهو الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية قيام الشركات بتطوير منتجاتها لتواكب توجه الدولة القائم على تحقيق منظومة الاستدامة بمختلف المرافق والمباني بالدولة.

من جانبه، أثنى عبيد حمد الزعابي على جودة الأعمال التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية والمتعلقة بالهيئة والشراكة الحقيقية التي تجمع الوزارة والهيئة.