"الهلال" يغيث يشبم اليمنية بـ 1700 سلة غذائية

الشارقة 24 – وام:



واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية.



وسيرت الهيئة في هذا الصدد 6 قوافل إغاثية لأهالي مدينة يشبم بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، تضمنت أكثر من ألف وسبعمائةّ سلة غذائية متنوعة.



وأكد محمد سيف المهيري، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، حرص الهيئة على التكثيف تواجدها الإنساني على الساحة اليمنية لدعم الاهالي والمساعدة في تطبيع حياتهم، مشيراً إلى أن الهيئة لبت نداءات الاستغاثة الإنسانية التي يطلقها أهالي مدينة يشبم للحصول على الدعم الغذائي والخدمي، لافتاً إلى تلمس الهيئة عن كثب للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها معظم سكان وأهالي المدينة والمديرية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام.



واستعرض المهيري، جملةً من الحملات الإنسانية التي تبنت الهيئة تنفيذها خلال الفترة الماضية بمديرية ميفعة أبرزها دعم مؤسسة كهرباء الحوطة ومركز غسيل الكلى بميفعة بشحنتين من الوقود، إلى جانب قوافل من المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في أية لحظة عن تلبية نداءات الاستغاثة التي يطلقها أهالي محافظة شبوة.

من جانبهم، عبر أهالي وسكان مدينة يشبم بمديرية الصعيد عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأثنوا على ما تقوم به دولة الإمارات وذراعها الإنساني باليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة عن كاهل ابناء المحافظة عامة ويشبم خاصة.