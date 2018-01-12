حاكم رأس الخيمة وولي عهد الفجيرة يحضران أفراح الخاطري والقاسمي

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل الزفاف الذي أقامه أحمد بن سلطان بن علي الخاطري بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة الشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي والشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وجمع من المدعوين.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد الفجيرة والشيوخ والحضور العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.