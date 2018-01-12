شرطتا دبي وأبوظبي تبحثان تعزيز حقوق العمال

الشارقة 24 – وام:

اطلع وفد من شرطة دبي على تجربة شرطة أبوظبي، في إدارة الأزمات العمالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال العميد راشد مبارك المسماري مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية رئيس فريق عمل إدارة الأزمات العمالية لإمارة أبوظبي، وفد شرطة دبي برئاسة العقيد عبد الرحمن خليفة الشاعر مدير إدارة الشؤون القانونية، حيث جرى بحث تعزيز آفاق التعاون لتحقيق عمل أمني يمتاز بالجودة المؤسسية، ويحقق الجهود الرامية للمحافظة على حقوق العمال، وفق المعايير العالمية.

واطلع الوفد الزائر، خلال اجتماع مشترك، بمديرية شرطة المناطق الخارجية، على تجربة فريق عمل إدارة الأزمات العمالية لإمارة أبوظبي في حل القضايا العمالية، وآليات التحسين والتطوير لإيجاد الحلول المناسبة بأسلوب حضاري.

كما تعرف الوفد إلى خطط العمل التي يقوم بها الفريق، والنتائج المتلائمة مع متطلبات العمل التي تسهم في نشر الثقافة الاجتماعية والأمنية، فضلاً عن إجراءات التنسيق مع الشركاء، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والنيابات والمحاكم، في طرق التعامل مع التوقفات العمالية.

حضر الاجتماع، العقيد عمران أحمد المزروعي نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون المراكز بأبوظبي، والمقدم حمدان المنصوري مدير مركز شرطة بني ياس، والمقدم سلطان الريسي مدير مركز شرطة ياس، والمقدم هادف المزروعي من مكتب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون المراكز في شرطة أبوظبي، والملازم أول حمد الشامسي رئيس قسم مراقبة أوضاع العمال المؤقتة في شرطة دبي.