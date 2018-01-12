برعاية محمد بن زايد.. انطلاق منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق المجلس الأطلسي يوم الجمعة، النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في أبوظبي، وذلك قبيل انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة.



ويجمع المنتدى، الذي يمتد ليومين ويقام بالشراكة مع وزارة الطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار، كوكبة من القادة الدوليين والإقليميين في قطاع الطاقة بأبوظبي، ويتطرق للتحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة والفرص المستقبلية المتاحة.