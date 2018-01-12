"الداخلية" تُخرّج 4 دورات من القيادات الشرطية

سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي في لقطة تذكارية خلال الحفل

الشارقة 24 – وام:



حضر سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، حفل تخريج 4 دورات نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات، بمبنى القيادة العامة لشرطة عجمان.



وشملت الدورات "تنمية المهارات الإشرافية"، و"تجنيد المصادر السرية بالتعاون مع الشرطة الأسترالية الفدرالية"، و"التحقيق في الجرائم الإلكترونية"، إلى جانب دورة حول "تنمية مهارات الإبداع والابتكار في العمل".



وفي ختام الحفل، قام قائد عام شرطة عجمان بتكريم المحاضرين، وقدم الشهادات لخريجي الدورات، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.