اتفاقية تعاون بين الإمارات و"الصحة العالمية" لدعم الرعاية الطبية باليمن

الشارقة 24 – وام:



وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية بغرض دعم الرعاية الطارئة للحياة ورعاية الأمهات وحديثي الولادة في المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية وذلك لضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية والمنقذة للحياة للنازحين والمجتمعات المضيفة.



وقع الاتفاقية سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، بحضور سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.



وأكّد سعادة السفير الزعابي أن هذا المشروع ينبع من حرص القيادة الرشيدة في الدولة على إغاثة الشعب اليمني الشقيق وتقديم كل الدعم له.