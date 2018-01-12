الموقع الإلكتروني الجديد لـ "الهوية" ينال رضا 77 % من الجمهور

الشارقة 24:



عبّر 76.42% من جمهور المتعاملين مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن رضاهم عن الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة الذي أطلقته على هامش مشاركتها في الدورة السابعة والثلاثين لمعرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2017".



جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته الهيئة في شهر ديسمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وشارك فيه 24 ألفاً و762 شخصاً، أعرب نحو 14.37% منهم عن حيادهم تجاه موضوع الاستطلاع، في حين عبر 9.2% عن عدم رضاهم عن الموقع بحلته الجديدة.



وتميّز الموقع الجديد للهيئة بتوفير خدمة "وقت الانتظار" التي تتيح للمتعاملين التعرف على وقت الانتظار وعدد المراجعين الذين ينتظرون تقديم الخدمة لهم في كل مركز من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة وأقربها إلى مكان تواجدهم والوقت الذي يستغرقه للوصول إليه.