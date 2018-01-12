أبوظبي تستضيف "مدينة القدس العربية... المكان والمكانة"

الشارقة 24 – وام:

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الخميس، أن أبوظبي ستحتضن خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير المقبل مؤتمراً ثقافياً عربياً وعالمياً تحت عنوان "مدينة القدس العربية... المكان والمكانة".

وأوضح حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الخميس، أن المؤتمر ستشارك فيه وفود عربية وعالمية ورؤساء اتحادات الأدباء والكتاب في الدول العربية وباحثون مرشحون من قبلهم فيما يضم المؤتمر لجنة علمية ثقافية عالمية.

واستعرض الصايغ مظاهر صراع الحضارات وأوضاع العرب في القدس خلال الاحتلال الصهيوني وكيف كانت مدينة القدس ومازالت ساحة لصراع الحضارات، مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر في دولة الإمارات يعبر عن موقف الدولة اتجاه "قضية فلسطين" منذ قيام الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إلى عهدنا الحالي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرا إلى أن إقامة مؤتمر ثقافي حول قضية القدس في دولة الإمارات خاصة في عام زايد ومئوية زايد يحقق غرس قيم الشيخ زايد الذي كان يدعم القدس .