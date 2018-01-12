سفير الدولة يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، الخميس، في مقر السفارة، بالمنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل داهلر كاردل، حيث جرى عرض مختلف التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء تمنى سعادة السفير للمنسقة الأممية التوفيق والنجاح في مهامها مؤكدا أن الإمارات شريك أساسي للمنظمات الدولية خاصة أنها تلعب دورا إنسانيا وتنمويا رائدا في لبنان لجهة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين والفلسطينيين والمتضررين اللبنانيين على حد سواء حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الإنسانية لعام 2016 قياسا لدخلها القومي الإجمالي.

بدورها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين لما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة وأبدت كامل استعدادها لخلق شراكة تصب في صالح لبنان خاصة أن الجميع يؤكد على ضرورة حماية الاستقرار والأمن وتعزيزه على الساحة الداخلية اللبنانية.