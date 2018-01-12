نهيان بن مبارك يستقبل شخصيات طلابية وأممية

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء الخميس، في قصر سموه وفداً طلابياً من جامعة سان فرانسيسكو الأميركية الذي يزور البلاد حالياً.

وناقش معاليه مع الوفد، الذي يضم 23 طالبا وطالبة، من مختلف الجنسيات، الأمور التعليمية المختلفة ومجالات الدراسة التي يتخصصون فيها.

وأكد معاليه للوفد الطلابي الزائر أن دولة الإمارات هي دولة تسامح، مشيرا إلى وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها.

من جهته أشاد الدكتور موفق الصيداوي مدير قسم تحليل وتنظيم المعلومات في كلية إدارة الأعمال بجامعة سان فرانسيسكو بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في دعم التعليم والابتكار في مختلف العلوم.

كما استقبل معاليه، تيري رود لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام التابع للأمم المتحدة والمبعوث الأممي السابق والوفد المرافق مثمنا جهوده ودور المركز في نشر ثقافة السلام وأهميته في التعايش فيما بين الشعوب مؤكدا توافق ذلك مع ما تعمل من أجله الإمارات في ظل توجهات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستعرضا العديد من القضايا التي تهم السلام ودور المركز في هذا المجال.

من جانبه قدم لارسن الشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك معربا عن تقديره لدولة الإمارات وجهودها في نشر ثقافة السلام بين الدول والشعوب.

واستقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كيفن جونز عضو حزب العمال البريطاني نائب رئيس اللجنة البرلمانية الإماراتية البريطانية وناقش معه مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.