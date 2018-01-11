محمد بن زايد يحضر حفل زفاف خلفان المزروعي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خلفان المزروعي عصر الخميس في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي بمناسبة زفاف نجله خلفان إلى كريمة مرشد صالح الرميثي.

وتخلل حفل الاستقبال، الذي حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والعديد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين، لوحات الفنون الشعبية والتراثية والأهازيج.