أمل القبيسي تفتتح "الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل"

الشارقة 24 – وام:

دشنت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس، الخميس، فعاليات الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل تحت عنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة" لاسيما الهدف السابع المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" بمشاركة مشرعين وبرلمانيين من مختلف دول العالم.

وشارك في الملتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة "مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي" وسعادة عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" وسعادة مارتن تشنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعدد من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وممثلي منظمات دولية معنية.

وركز الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لطاقة المستقبل وعلى موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي أن هذا الملتقى هو باكورة نشاطات المجلس الوطني الاتحادي مع مستهل "عام زايد" ليتلوه بعد ذلك أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل.