منصور بن زايد يستقبل وزير الداخلية السعودي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقصر الرئاسة، الخميس، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي حمد المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وسعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة سلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة وسعادة جمعة علي الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسية وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية.