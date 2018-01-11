سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع عبد العزيز بن سعود بن نايف

الشارقة 24:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بالوزارة، الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أستعرض سموهما أثناء اللقاء تقرير اللجنة الأمنية المشتركة ما بين البلدين الشقيقين، وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز مسارات التعاون المتميزة بينهما، في ظل الرؤى المشتركة والانسجام التام بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية وتجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما اطلع سمو الوزير الضيف والوفد المرافق على عدد من المبادرات والمشاريع الريادية التي تنفذها وزارة الداخلية الإماراتية في سعيها لترسيخ وتعزيز الأمن في الدولة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومن بين المشاريع التي تم عرضها من قبل الفرق الفنية في وزارة الداخلية الإماراتية، برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر"، وبرنامج الوزارة في تنمية وإعداد القادة ومنظومة التخطيط الاستراتيجي للوزارة، وبرنامج " ساعد" للأنظمة المرورية.



ثم اصطحب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الوزير الضيف والوفد المرافق في جولة في معرض أقيم خصيصاً للزيارة في مبنى وزارة الداخلية تم فيه عرض عدد من المشاريع التقنية، والتطبيقات والأنظمة الذكية في وزارة الداخلية الإماراتية.

حضر اللقاء، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

كما ضم وفد المملكة العربية السعودية، معالي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية ومعالي عبد الله بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى مساعد رئيس أمن الدولة، ومعالي الفريق عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في المملكة.

سيف بن زايد ووزير الداخلية السعودي يطلقان منصة وزارة الداخلية للابتكار

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة منصة وزارة الداخلية للابتكار في دولة الإمارات ضمن المعرض المصاحب الذي اقيم خصيصاً على هامش زيارة الوفد السعودي.

وتهدف المنصة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، وخلق بيئة مستدامة للابتكار ورعاية المبتكرين وأفكارهم وتقييمها وتطبيقها لدى الجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال دورة عمل متكاملة للمقترحات تبدأ من مرحلة تقديم للمتعامل للمقترح ثم تصل إلى مرحلة التقييم، وعند التأكد من إمكانية التطبيق العملي يتم تبني وتكريم أصحاب المقترحات التي يتم تطبيقها.



وتشتمل المنصة على العديد من المزايا التفاعلية المطابقة لمعايير وممكنات الحكومة الذكية، وتعد تحديثاً للمنصة المستخدمة حالياً من قبل مركز الابتكار في وزارة الداخلية واستكمالاً لجهوده في تعزيز العمل الابتكاري والإبداعي.