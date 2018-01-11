شرطة الفجيرة تحتفل بتخريج دورتين تخصصيتين

الشارقة 24:

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتخريج دورتين تخصصيتين ضمن الخطة السنوية لوزارة الداخلية لعام 2018م، الرامية إلى صقل مهارات منتسبيها وتطوير قدراتهم في مجال العمل الشرطي، تمثلت في دورة تنمية مهارات الحس الأمني ودورة معايير حقوق الإنسان في القضاء على جميع أشكال التميز العنصري.

تضمنت الدورات مواضيع ومفاهيم حديثة حسب طبيعة كل دورة، وذلك بهدف إكساب المشاركين وتزويدهم بالمعلومات والنظريات الحديثة التي تساعدهم على رفع مستوى أدائهم في العمل، واستفاد من الدورات عدد "20" من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف قيادات الشرطة بالدولة.

وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل العقيد عبد الرحمن محمد عبد الله الظنحاني بتسليم الشهادات للمشاركين وكرم المحاضرين.