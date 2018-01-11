جائزة زايد لطاقة المستقبل تدخل موسوعة "غينيس"

الشارقة 24 – وام:

دخلت جائزة زايد لطاقة المستقبل الأربعاء رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس بأكبر محاضرة في العالم حول الاستدامة البيئية.

وشهدت المحاضرة - التي أقيمت بفندق ريتز كارلتون أبوظبي - مشاركة 282 طالباً من دولة الإمارات العربية المتحدة وحاضر فيها إيلاك أنجيلو دياز المدير التنفيذي للمنظمة غير الربحية " ليتر أوف لايت " التي تتخذ من الفلبين مقرا لها والفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل في عام 2015.

وسلطت المحاضرة الضوء لمدة 30 دقيقة على الدور الذي يمكن أن يقدمه الشباب للمساهمة في الحد من نقص الطاقة إلى جانب تحفيزهم على طرح حلول قادرة على تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وتخلل الحدث أيضاً مشاركة الطلاب في تجميع 2400 مصباح إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتشكيل تصميم معبر لصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وذلك إحياء للذكرى المئوية لميلاد الأب المؤسس.. وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مدير عام جائزة زايد لطاقة المستقبل وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة أحمد علي الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر وعدد من المسؤولين.