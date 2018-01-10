الحياة تعود إلى المستشفى العام بالمخا اليمنية بجهود "الهلال" الإماراتي

الشارقة 24 – وام:

عادت الحياة من جديد إلى المناطق اليمنية المحررة على أيدي قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.. فيما ارتسمت البسمة على وجوه المرضى والأطفال الذين حاولت ميليشيا الحوثي قتل براءتهم.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" - ميدانياً - الأوضاع في المناطق المحررة عبر زيارات إلى عدد من مرافقها الرئيسية والتي تولت دولة الإمارات إعادة تأهيلها وبناءها من أجل تقديم خدمات متكاملة لأبناء اليمن عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر.

ففي مستشفى المخا العام بمدينة المخا بمحافظة تعز.. الذي حولته ميليشيا الحوثي خلال فترة سيطرتها على المدينة إلى ركام، هبت أيادي الخير ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تطويره وتأهيله ليصبح جاهزاً لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء المدينة.

وقال مسؤولون في المستشفى إن مستشفى المخا العام كان خلال فترة سيطرة ميلشيات الحوثي عبارة عن ركام ولم يمتلك أي إمكانات لاستقبال المرضى.

مشيرين إلى أن عملية إعادة تأهيل المستشفى بدأت مع تحرير المدينة على أيدي قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتقدموا بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود التي تمت لإعادة تأهيل هذه المستشفى بالشكل الأمثل.

من جانبهم... أكد عدد من أهالي مدينة المخا أن دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر بذلك جهوداً كبيرة من أجل إعادة تأهيل المستشفى الذي كان يعاني من الأهمال الشديد خلال فترة سيطرة الميلشيات الحوثية.. مشيرين إلى أن تحرير المدينة على أيدي قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ساهمت بشكل كبير في عودة الحياة إلى المدينة ومنشآتها المختلفة ومن أهمها المستشفى العام.