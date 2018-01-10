محمد بن زايد يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الكوري الجنوبي

الشارقة 24 – وام:



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية إلى فخامة مون جيه ان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تتصل بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.



وتضمنت الرسالة دعوة فخامة الرئيس الكوري لزيارة الدولة.



قام بتسليم الرسالة معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، خلال استقبال فخامة الرئيس الكوري له في سيؤول أمس الثلاثاء، بحضور سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية والوفد المرافق.



ونقل معالي خلدون المبارك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة الرئيس الكوري.



وحمل فخامة مون جيه ان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية معالي خلدون المبارك تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وأعرب فخامته عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين ووعد بزيارة دولة الإمارات في أقرب فرصة.



حضر اللقاء من الجانب الكوري الجنوبي سعادة إم يونغ سوك كبير مستشاري الرئيس الكوري والسيد نام كيون بيو النائب الثاني لرئيس الامن الوطني والسيد يون تشان هوا سكرتير الرئيس الكوري للشؤون الخارجية.



وكان معالي خلدون خليفة المبارك قام على رأس وفد من جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي وشركة مبادلة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية بزيارة إلى جمهورية كوريا يومي 8 و9 يناير الجاري.