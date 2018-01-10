سفير الدولة في نيودلهي يلتقي وزير التجارة والصناعة الهندي

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، معالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في العاصمة نيودلهي أمس الثلاثاء.



وخلال اللقاء.. سلم سعادة السفير معالي الوزير الدعوة الرسمية للمشاركة في الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي سيعقد خلال الفترة 9-11 أبريل 2018 في دبي تحت عنوان "ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة".



وأطلع البنا برابهو على النجاح الحقيقي الذي حققته الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي والتي استقطبت أكثر من 19 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص من 141 دولة وأكثر من 100 شخصية مرموقة.