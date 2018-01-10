أمل القبيسي تلتقي وفداً برلمانياً من "لجنة العلوم في الناتو"

الشارقة 24 – وام:



التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الأربعاء، في فتدق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي وفداً برلمانياً من المجموعة المعنية بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلوم والتكنولوجيا في الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" برئاسة معالي السيد كونكار.



ورحبت معالي الدكتورة القبيسي في بداية اللقاء بالوفد الذي يضم 32 عضواً من 15 دولة، مختلفة مشيرة إلى أن هذه الزيارة لدولة الإمارات تجسد حرص الجانبين على أهمية تطوير مختلف أوجه التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" خاصة وأن دولة الإمارات أول دولة عربية خليجية لها مقر في حلف شمال الأطلسي في بروكسل منذ عام 2013، وقالت معاليها إن هذه الزيارة تعكس أيضاً رغبة منظمة حلف شمال الأطلسي والمجلس الوطني الاتحادي في التشاور والحوار في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وأحداث متسارعة وسعياً لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والفائدة على شعوبنا ودولنا.