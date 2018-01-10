المشاريع الإماراتية تتصدر قائمة المبتكرين بملتقى " كليكس "

الشارقة 24 – وام:

أعلن ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ "كليكس" - المنصة العالمية التي سيتم استضافتها خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، عن اختيار 27 مبتكراً من إجمالي طلبات المشاركة التي تلقتها إدارة الملتقى استحوذت المشاريع الإماراتية على نسبة 25% منها لعرض مشاريعهم ضمن منصة الملتقى أمام المستثمرين بهدف الحصول على التمويل اللازم لتنفيذها.

ووصل إجمالي طلبات المشاركة التي تلقتها إدارة الملتقى منذ الإعلان عنه في أكتوبر الماضي إلى 364 طلباً من مبتكرين ورواد أعمال يمثلون 65 دولة حول العالم.. وتمحورت أغلب الطلبات التي تم اختيارها للعرض حول ابتكارات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والابتكار في الزراعة والتنوع النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.

ويعقد ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف توفير منصة تجمع بين الجهات الاستثمارية وأصحاب الأفكار المبتكرة لصياغة شراكات مؤثرة بين الطرفين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن تشجيع الابتكار في القطاعات كافة وخصوصاً حماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية والعمل المناخي، يمثل أحد أبرز الأولويات التي تمنحها حكومة دولة الإمارات اهتماماً خاصاً وتعمل على توفير بيئة حاضنة تمكن رواد الأعمال الشباب من ابتكار أفكار ومشاريع إبداعية تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة".