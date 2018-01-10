الحمادي وجميلة المهيري يتفقدان ملتقى المواد الدراسية في عجمان

الشارقة 24 – وام:

قام معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، بزيارة تفقدية لملتقى المواد الدراسية للمعلمين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بمعهد تدريب المعلمين في عجمان بمشاركة 10 آلاف معلم.

ويناقش الملتقى، الذي يختتم يوم الخميس، عدة محاور رئيسة تتضمن استراتيجيات التعليم الحديثة وآلية توظيفها في كل مادة دراسية وأساليب وطرق التدريس الحديثة البيئة الصفية المحفزة والآمنة التفكير الإبداعي في الأنشطة الصفية واللاصفية وتوظيف التكنولوجيا في الغرفة الصفية والتوقعات المستقبلية للعملية التعليمية.

ويهدف الملتقى إلى التواصل مع المختصين والخبراء للاطلاع على التجارب المختلفة في كافة المواد الدراسية وتنمية القدرة على استخدام وسائل واستراتيجيات حديثة للتعليم وآلية توظيفها في كل مادة دراسية والتعرف على ممارسات تعزز الغرفة الصفية وتسهم في بناء بيئة تعليمية شاملة ومشاركة وتطبيق أفضل طرق التدريس ودعم المعلمين بتوفير أفكار إبداعية للمعلمين بتنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية وطرح طرق توظيف التكنولوجيا في الغرفة الصفية في مختلف المواد الدراسية وتبادل الخبرات والتعرف على أولويات المعلمين.

وشهد الملتقى في يومه السادس، تنظيم مؤتمر تحت عنوان "البرمجيات مفتوحة المصدر"، بالتعاون مع جامعة الشارقة وهيئة تنظيم اتصالات ومجموعة مبرمجي جوجل.

ويستهدف المؤتمر، الذي يركز على البرمجيات المرنة التي تتيح للمستخدم مرونة الاستخدام والتعديل عليها، معلمي التصميم الإبداعي والابتكار والتصميم والتكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر .