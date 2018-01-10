وزارة الدفاع تبحث مع "الناتو "تعزيز التعاون العسكري

الشارقة 24 – وام:

استقبل اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وفد الجمعية البرلمانية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يزور الدولة حالياً.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد مساء الأربعاء، بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مختلف المجالات وبما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.