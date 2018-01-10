حاكم رأس الخيمة يؤكد اهتمام الإمارات بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي عناية خاصة بدعم ذوي الإعاقة، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وبشكل خاص الرياضات الخاصة بهم، حيث تبوأت الدولة مكانة مرموقة على المستوى العالمي في رياضة ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصره سموه في مدينة صقر بن محمد، الأربعاء، سعادة محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص 2019 يرافقه أعضاء اللجنة العليا .

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئيس وأعضاء اللجنة العليا موجهاً سموه الجهات ذات الاختصاص في الإمارة بتقديم كل التعاون في سبيل نجاح الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي سوف تستضيفه العاصمة أبوظبي 2019 كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء على أبرز البرامج والملامح الأساسية للحدث التاريخي.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.