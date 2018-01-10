"دفء العطاء" تسلم الهلال 450 صندوقاً من الملابس الشتوية

الشارقة 24 – وام:

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 450 صندوقاً من الملابس الشتوية المتنوعة، حصيلة حملة "دفء العطاء" التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية ضمن مبادراتها في "عام الخير"، حيث تتولى الهيئة إيصالها إلى المحتاجين في المناطق التي تتعرض لموجات برد شديدة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهلال الأحمر، وسعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بمقر الهيئة يوم الأربعاء، وفداً من المؤسسة ضم سعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة المدير العام بالوكالة، وشيخة محمد الجابري المستشار الإعلامي، وعلي الظاهري مدير إدارة المشتريات والدعم اللوجستي ومريم مسلم المزروعي مدير منطقة الظفرة.

وقالت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: "إن مشاركة المؤسسة في دعم وتفعيل مبادرات عام الخير 2017 تأتي ضمن مبادرات حكومة أبوظبي التي عملت على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير".

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر عن تقدير الهيئة لمبادرة مؤسسة التنمية الأسرية وتجاوبها مع فعاليات عام الخير.