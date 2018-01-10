ولي عهد دبي يُكرّم الفائزين بجائزة "محمد بن راشد للإبداع الرياضي "

الشارقة 24 – وام:





كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكبر مبادرات تنموية وإنسانية من نوعها، الذين تجمعوا في دبي من مختلف أنحاء الدولة ومن الدول العربية والعالم لاستلام درع الجائزة الأكبر من نوعها عالمياً، من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي.

وقال سموه: "نرحب بالمبدعين الرياضيين في وطن اتخذ من الإبداع منهجاً للعمل وأصبح أرضاً خصبة تحتضن المبدعين وترعى أعمالهم ليعم خيرها أرض الوطن وجميع الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والعالم وتساهم في الارتقاء بالرياضة كنشاط إنساني مهم ومجال تنافسي مرموق يعكس مدى تطور الأمم".

وألقت كلمة المكرمين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بدأتها بتوجيه الشكر لسمو راعي الجائزة والقائمين عليها، مؤكدة أن الشباب العربي هم من يحملون راية الإبداع والتقدم للمنطقة.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم راعي الجائزة بالتوقيع على المجسم واعتماد محور الدورة العاشرة للجائزة والخاص بالشباب وهو "نحن صناع المستقبل الرياضي".

عقب ذلك، قام سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بتكريم الفائزين، وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح عن فئة الشخصية الرياضية المحلية تقديراً لجهوده في إثراء المشهد الرياضي في دولة الإمارات من خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوجيهاته ومبادراته لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة خلال فترة رئاسته للهيئة .

كما كرّم سموه في فئة الشخصية الرياضية العربية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك تقديراً لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة.

وضمن فئة جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي والتي تم استحداثها في هذه الدورة تقديراً للمبدعين العرب أصحاب الإنجازات في الدورات الأولمبية السابقة على إطلاق الجائزة وأيضاً خلال فترة الجائزة، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بتكريم كل من العداء التونسي محمد القمودي كأكثر لاعب عربي حصل على ميداليات أولمبية حتى الآن، والعداء المغربي هشام القروج الذي يعد من أفضل العدائين في سباق 1500 متر.

وشمل تكريم سمو ولي عهد دبي للفائزين بالجائزة عدداً من المؤسسات تضمنت اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فئة المؤسسة المحلية، وتسلم الجائزة سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد والمجلس الدولي للكريكت عن فئة المؤسسات العالمية-الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، وتسلم الجائزة ديفيد ريتشاردسون المدير التنفيذي للمجلس، إضافة إلى الاتحاد الدولي للدراجات عن فئة المؤسسة العالمية-الاتحادات الدولية الصيفية وتسلم الجائزة ديفيد لابارتنت رئيس الاتحاد.

وخلال الحفل الذي شهد حضور لفيف من القيادات والرموز الرياضية المحلية والعربية والعالمية، قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بتكريم ستة من الرياضيين الإماراتيين الواعدين ضمن فئة الرياضي الناشئ المحلي صاحب النجاحات المتميزة في المجال الرياضي وهم: حسين يوسف أنور وميثه عبد الله حسن ووديمة سعيد اليافعي وعمار محمد السدراني وعبد الله غلوم المازمي وعمر محمد الفضلي.

وفي فئة الرياضي المحلي، كرم سمو رئيس الجائزة لاعب كرة القدم عمر عبد الرحمن العمودي، كما كرم سموه الحكم إبراهيم يوسف المنصوري ضمن فئة الحكم المحلي وسعيد بن سرور الخالدي في فئة المدرب المحلي.

وعلى الصعيد العربي، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور إبراهيم بن محمد القناص "المملكة العربية السعودية" ضمن فئة الإداري العربي، وطارق بن محمد الصويعي "تونس" في فئة الحكم العربي، وفارس علي العساف "الأردن" عن فئة المدرب العربي، علاوة على تكريم منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم في فئة الفريق العربي وتسلم الجائزة عبد الخالق مسعود أحمد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

واحتفاء بالنجاحات المتميزة للرياضيين من ذوي الإعاقة الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات مهمة متغلبين على ظروف وتحديات صعبة، كرم سمو رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الأخوين الجزائريين عبد اللطيف وفؤاد بقة لتميزهما وإنجازاتهما المشرفة في مجال ألعاب القوى على المستوى الأولمبي.

كما كرم سموه اللاعب السعودي محمد مصطفى السويق عن فئة الرياضي الناشئ العربي لتميزه الأولمبي في مجال رياضة التايكواندو، وعن فئة رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى السباحة المصرية فريدة هشام عثمان أول بطلة عربية تحقق ميدالية عالمية في بطولات العالم للسباحة.

ونالت جائزة فئة الرياضي العربي اللاعبة المصرية نور الشربيني لفوزها ببطولة العالم للسيدات للاسكواش لعامين متتاليين "2016،2017" واحتفاظها بالتصنيف العالمي للعبة.

حضر حفل التكريم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد كبير من القيادات والشخصيات الرياضية والمعنيين بقطاع الرياضة في الدولة.

وتقدم سعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على توجيهات سموه السديدة التي كانت وراء إطلاق الجائزة، ووضع أهدافها وتحديد نهجها ورعايته لجهود مجلس الأمناء وتكريم المبدعين الرياضيين من كل مكان.