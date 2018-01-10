محمد الشرقي يفتتح مؤتمر الفجيرة الدولي للبيئة البحرية والسواحل

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ساهمت الإمارة في تعزيز المبادرات البيئية التي تكرس الوعي والمسؤولية تجاه الحفاظ على الموارد البحرية وتكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه يوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي الثاني للبيئة البحرية والسواحل تحت عنوان "التخطيط للسياحة البيئية الناجحة لتعزيز استدامة المدن والمناطق الساحلية"، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة .

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية مناقشة أفضل الممارسات البيئية للتعامل مع تحديات السياحة المستدامة وفرصها وحلولها الإبداعية، بالإضافة إلى تسويق المدن سياحياً واقتصادياً، وجعلها وجهة للسياحة البيئية المستدامة، مشيراً إلى أهمية اتباع إجراءات أكثر تكاملاً في التصدي لجميع المحاولات التي تساهم في العبث بالبيئة وخلق بيئة بحرية نظيفة.

وشهد سمو ولي عهد الفجيرة التوقيع على الميثاق الأخلاقي البيئي بين بلدية دبا الفجيرة والمؤسسات والفنادق المؤثرة على نظافة وجمالية البيئة الساحلية لإمارة الفجيرة، بهدف تعميق الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه تعزيز استدامة المناطق الساحلية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للفجيرة 2040، كما كرم سموه رعاة المؤتمر والمشاركين في الميثاق الأخلاقي البيئي.

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في كلمته الافتتاحية: إن مفهوم السياحة البيئية المستدامة حقق نجاحاً كبيراً في الدولة لدوره الكبير في تحقيق التوازن بين المنافع الاقتصادية والاعتبارات البيئية، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مبادرتين لتنمية المناطق الساحلية والبحرية بزراعة 30 ألف من أشجار القرم وإنشاء حدائق المرجان خلال العام الجاري .

بدوره، أكد المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا حرص البلدية على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالبيئة واتخاد الإجراءات اللازمة لحماية موارد البيئة البحرية وتنميتها ومكافحة التلوث البحري.

حضر الافتتاح، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمهندس أحمد الصبيح الأمين العام لمنظمة المدن العربية مدير عام بلدية الكويت، ومحمد صديقي عمدة مدينة الرباط بالمغرب ونائبه، والمهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة وعدد من مديري الجهات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمختصين في مجال البيئة البحرية والسياحة.