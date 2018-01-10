"الاتحادية للموارد البشرية" تبحث تنفيذ توصيات اجتماعات حكومة الإمارات

الشارقة 24 - وام:

أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية تكامل الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية لتنمية وتطوير رأس المال البشري، وتنفيذ توصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والخاصة بمحور الموارد البشرية الحكومية الذي أدارته الهيئة خلال الاجتماعات التي عقدت سبتمبر الماضي بأبوظبي.

وأوضح العور خلال ترؤسه اللقاء الذي عقدته الهيئة، مؤخراً، في مقرها بدبي، مع ممثلي دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية، أن اللقاء هدف إلى بحث آليات تنسيق وتكاتف الجهود وتكاملها بين الهيئة ودوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية لتنفيذ وتطبيق مبادرات الموارد البشرية الست التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتحقيق المؤشرات الخاصة بتنمية رأس المال البشري الحكومي، وتبادل الآراء والاتفاق على المسؤوليات والأطر الزمنية لعملية تنفيذ المبادرات.

مؤكداً التزام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ تلك المبادرات وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لها.