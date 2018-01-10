ريم الهاشمي تبحث التعاون مع وزير خارجية أثيوبيا

الشارقة 24 - وام:

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، الدكتور ورقينه جباييه وزير الخارجية الأثيوبي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء - الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصةً في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.