بديوان عام "الخارجية" في أبوظبي

ريم الهاشمي تبحث التعاون مع وزير خارجية أثيوبيا

  • الأربعاء 10, يناير 2018 في 4:15 م
بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الأربعاء، مع الدكتور ورقينه جباييه وزير الخارجية الأثيوبي، سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية.
الشارقة 24 -  وام:
 
التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، الدكتور ورقينه جباييه وزير الخارجية الأثيوبي.
 
وناقش الجانبان، خلال اللقاء - الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصةً في القطاعات الاقتصادية والتجارية.
 
كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.