منصور بن زايد يستعرض سبل تعزيز التعاون مع أثيوبيا

الشارقة 24 - وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه، اليوم الأربعاء، ورقينه جباييه وزير خارجية أثيوبيا.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي حمد المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة سلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة جمعة علي الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسة والوفد المرافق لوزير الخارجية الأثيوبي.