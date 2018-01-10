منصور بن زايد يستقبل نائب وزير خارجية تركمانستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأربعاء، بمكتب سموه بقصر الرئاسة، بردي نياز نائب وزير خارجية تركمانستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان وبحث عدد من المواضيع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة وسعادة محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة سلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة وسعادة جمعة علي الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسة وسعادة حسن عبد الله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان والوفد المرافق لنائب وزير خارجية تركمانستان.