"موارد الفجيرة الطبيعية" تستعد لمشاركة متميزة في أسبوع مصدر للطاقة 2018

الشارقة 24:

تستعد مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية للمشاركة في أسبوع مصدر للطاقة والذي يعقد في الفترة من 15-18 يناير الجاري، وذلك ضمن منصتها الخاصة.

حيث ستعرض المؤسسة خلال مشاركتها في القمة مجموعة من التطبيقات الذكية والحلول المبتكرة في حماية وتحسين الجودة النوعية والمستدامة للبيئة، من خلال تقديم شرح مفصل عن تقنية الرصد البيئي عبر "طائرة بدون طيار" والتي تستخدم في الرقابة على المخالفات والتجاوزات البيئية، كما ستعرض المؤسسة آخر إنجازاتها التقنية ومبادراتها التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وقال سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة: "تأتي مشاركتنا في أسبوع مصدر للطاقة في إطار جهودنا للتعريف بالخدمات والمبادرات الذكية التي توفرها المؤسسة والتي تسهم في تسهيل حياة المتعاملين، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية التطويرية الخاصة بتطوير قطاع البيئة والتفتيش البيئي ودعماً لمهارة الرصد والمراقبة البيئية.

وأشار قاسم، إلى جهود المؤسسة في استثمار كل الإمكانيات المبتكرة للحصول على أكبر قدر من المعلومات والبيانات السريعة والدقيقة التي تساعد غرفة العمليات والاتصال في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتصحيح المسار وفق آلية علمية حديثة تنتهج الاستجابة السريعة في القضاء على المشكلات والآثار السلبية كافة من أجل بناء مستقبلٍ مستدام للجميع.

كما أكد قاسم حرص المؤسسة على المشاركة في هذا الحدث الذي يعتبر ملتقى مهم لتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة التجارب الناجحة والاحتكاك المباشر مع مختلف المؤسسات والشركات في المجالات ذات العلاقة وعقد شراكات مستقبلية.