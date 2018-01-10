سفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان تشارك في لقاء البابا فرانسيسكو السنوي

الشارقة 24 – وام:

قامت سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية سفيرة غير مقيمة لدى دولة الفاتيكان بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان، تلبية لدعوة قداسة البابا فرانسيسكو للقائه السنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لتبادل التهاني بحلول العام الجديد 2018.

ونقلت سعادة الدكتورة حصة العتيبة لقداسة البابا أطيب تهاني وتمنيات كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة أهمية توطيد العلاقات وأواصر الصداقة الطيبة التي تجمع البلدين، وأهمية الدور الذي يقوم به قداسته بدعوة حكومات وشعوب العالم للعمل من أجل السلام والتسامح.

ومن جانبه، أشاد قداسة البابا فرانسيسكو بسياسة الانفتاح والتسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، والتي تعتبر مثالاً يحتذى به في المنطقة من حيث التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة كافة الأديان للمقيمين على أراضيها.

كما التقت سعادة الدكتورة العتيبة غبطة المطران بيترو بارولين، رئيس حكومة الفاتيكان ونقلت له تهنئة أصحاب السمو والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

بدوره أعرب غبطة المطران بيترو بارولين عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب وصداقة.

كما التقت سعادة السفيرة غبطة المطران بول ريتشارد جالاجير وزير خارجية دولة الفاتيكان ونقلت له تهاني وتمنيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتطلعاته إلى المزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وألقى قداسة البابا فرانسيسكو كلمة أمام أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي، لتهنئتهم بمناسبة العام الجديد، مستعرضاً أبرز العلاقات الثنائية التي تم إنجازها بين حكومة دولة الفاتيكان والحكومات التي لديها علاقات دبلوماسية معها.