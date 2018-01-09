انطلاق فعاليات ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018

الشارقة 24 – وام:





انطلقت يوم الثلاثاء، في فندق سانت ريجيس السعديات، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة في تحفيز الابتكار والإنتاجية ودفع مسار النمو والازدهار في دولة الإمارات.

شهد افتتاح الملتقى، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

كما حضره معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية ومعالي عبد الله بن بطي آل حامد رئيس هيئة الطاقة أبوظبي، ومعالي الدكتور علي النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، ومعالي عبد الله مصلح الأحبابي رئيس هيئة كهرباء ومياه أبوظبي ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية دبي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.