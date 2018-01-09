عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الخارجية الأثيوبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة بأبوظبي الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية جمهورية أثيوبيا الذي يزور البلاد حالياً.

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وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا في مختلف المجالات في ظل التنامي الذي تشهده هذه العلاقات في مختلف القطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما مع التأكيد على أهمية تطويرها بما يعكس حرص قيادتي البلدين، وسعيهما الدائم إلى الدفع بها إلى آفاق أرحب وتعزيز علاقات الصداقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، سعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.