شيخ الأزهر يشيد بتجربة الإمارات في مجال التعليم والثقافة والفكر

الشارقة 24 – وام:

ثمن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تجربة دولة الإمارات المهمة في مجال التعليم والثقافة والفكر.

وأكد فضيلته، أن ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال يعبر عن وعي قادتها وإيمانهم بأهمية تكوين جيل جديد مسلح بالعلم والمعرفة.

جاء ذلك، خلال استقبال شيخ الأزهر اليوم الثلاثاء، وفداً من دولة الإمارات برئاسة سعادة الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الشيخة خلود القاسمي خلال اللقاء، أن مناهج الأزهر الشريف التي تقوم على التعددية الفكرية واحترام الرأي الآخر تمثل جوهر الإسلام وحقيقته السمحة التي ترفض التشدد والتطرف وتدعو للتسامح والتعايش، مشيدة بفكر فضيلة الإمام الأكبر المستنير وجهوده في تطوير مناهج التعليم بمختلف مراحله مقدرة دعم فضيلته الدائم لوزارة التربية والتعليم.

كما أشادت الشيخة خلود القاسمي، بجهود فضيلته الخارجية في ترسيخ ثقافة السلام وإشاعة التسامح والمحبة وهو ما عكسته جولات فضيلته لمختلف بلدان العالم والمؤتمرات العالمية التي نظمها الأزهر الشريف لترسيخ مفاهيم السلام والمواطنة، فضلاً عن دعم الأزهر لقضايا الأمة ودفاعه عن مقدساتها.