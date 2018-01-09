القبيسي ورئيس برلمان نيوزيلندا يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي، تريفور مالارد رئيس برلمان نيوزيلندا، بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة جمال الحاي رئيس لجنة الصداقة الآسيوية في المجلس، وسعادة خلفان بن يوخه عضو لجنة الصداقة الأسيوية في المجلس، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، و جيمي كلارك واتسون سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية من خلال العمل على توقيع مذكرة تفاهم، وتعاون وإنشاء لجنة صداقة برلمانية للدفع بالعلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي ورئيس برلمان نيوزلندا، على أهمية تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، لاسيما الطاقة المتجددة والتعليم، مؤكدين ضرورة تفعيل العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال تأطيرها بمذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في شتى مجالات العمل البرلماني وإنشاء لجنة وتفعيل الزيارات البرلمانية وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا محط اهتمام البلدين.

وثمنت القبيسي موقف نيوزيلندا من قضيتي القدس والجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران، والمطالب المشروعة للإمارات بحل القضية سواء بالمساعي السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، منوهة بموقف نيوزيلندا من استقبال اللاجئين السوريين.

وتناول اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث التي تشهدها عدد من الدول خاصة سوريا والعراق واليمن ودعم الإمارات للحل السياسي في إنهاء هذه الأزمات بجانب مناقشة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعمها للإرهاب، وجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والمساعدات الإنسانية التي تقدمها لمختلف الدول، فضلاً عن مساعيها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة ومختلف دول العالم وجهودها لمكافحة الفكر الضال والتطرف العنيف من خلال إنشاء مركزي "صواب وهداية".

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي، أن الإمارات في مقدمة الدول التي طالبت بضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي عاجل وحازم لإيجاد حل إنساني وسياسي يحمي الأقلية المسلمة "الروهينجا" في ميانمار من العنف والتشريد والعقاب الجماعي، لافتة إلى أن المجلس تقدم ببند طارئ خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في روسيا خلال أكتوبر الماضي حول هذا الشأن.

من جانبه، قدم رئيس برلمان نيوزلندا دعوة إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي لزيارة بلاده لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة التفاهم وإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية إماراتية نيوزيلندية، مؤكداً أن بلاده تؤمن بأن العمل السياسي والبرلماني هما السبيل الوحيد لحل مختلف الأزمات.

وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات خاصة التعليم والطاقة المتجددة، معرباً عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الإمارات في جميع القطاعات.