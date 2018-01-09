عبد الله بن زايد يبحث العلاقات مع نائب وزير خارجية تركمانستان

الشارقة 24 – وام:

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بردي نياز نائب وزير خارجية تركمانستان.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وتركمانستان، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية والطاقة المتجددة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

كما ‎جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات ‎القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة نائب وزير خارجية تركمانستان، مشيراً سموه إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

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من جانبه، أشاد نائب وزير خارجية تركمانستان بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما أشاد بالنهضة التنموية الشاملة ومسيرة التقدم التي تزخر بها دولة الإمارات والمكانة الرائدة التي تحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حضر اللقاء، سعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.