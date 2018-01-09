محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الهندي تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفياً من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

جرى خلال الاتصال، بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واستعرض الجانبان، آفاق تعاون البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات الحيوية والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان، إلى الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.