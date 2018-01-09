محمد بن زايد يستقبل خريجي الدفعة الرابعة من كلية الدفاع الوطني

محمد بن زايد في صورة جماعية مع خريجي الدفعة 4 من كلية الدفاع الوطني

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين في قصر المقام بالعين، خريجي الدفعة الرابعة من كلية الدفاع الوطني، يرافقهم سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للخريجين التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العملية والعلمية بمزيد من الجهد والمثابرة، معرباً سموه عن ثقته بقدرة أبناء الوطن على تعزيز المكانة الرفيعة لدولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار سموه، إلى أهمية المراكز العلمية المتخصصة التي تقوم بتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية لتكون ضمن القيادات المستقبلية القادرة على التحليل والتخطيط في القضايا التي تهم مصالح وطنهم.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن سعادتهم بلقاء سموه مؤكدين حرصهم على مواصلة اكتساب المعرفة والخبرة وتطوير الذات والمهارة في سبيل خدمة الوطن وتعزيز مكتسباته.