الهلال يمول عدداً من المشاريع التعليمية في الضالع اليمنية

الشارقة 24 – وام:



أبرمت هيئة الهلال الأحمر، الإثنين، اتفاقية تمويل مشاريع تعليمية في محافظة الضالع اليمنية.. في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم وتأهيل القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها قطاع التعليم.



وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع في مجال التربية والتعليم تشمل مدارس: معشق، والجليلة، وذي حران المشب، وعائشة لتنضم إلى عدد من المشاريع التي نفذتها الهيئة في محافظة الضالع العام الماضي منها بناء مدرستين بكافة مرافقهما.



وأعرب مسئولون في محافظة الضالع عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من دعم لبناء وتطوير المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة وسعيها لإعادة الأمل ودفع عجلة النمو فيها.



وكانت هيئة الهلال اعادت تأهيل 16 مدرسة في محافظة الضالع خلال 2016.



وتسعى الهيئة في عام زايد 2018 إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.