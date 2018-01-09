حمدان بن محمد يدشن "إيفاد" أول منصة ذكية في شرطة دبي

الشارقة 24 – وام:



دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المنصة الذكية "إيفاد" أول منصة ذكية على مستوى الدولة، تعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة بحيث تشكل منظومة شاملة جامعة لكل الطلبة المبتعثين من شرطة دبي ومن مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارات.



وأكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنمية وتطوير الموارد البشرية باعتبارها ''الثروة الحقيقية'' للوطن وتأتي في سلم أولويات القيادة ضمن استراتيجيته الرامية إلى الابتكار ومواكبة كل المستجدات العالمية وأحدث التقنيات وتسخيرها لتصب في تحقيق أهدافها وتطلعاتها.



وقال: إن القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية تطلق أول منصة ذكية على مستوى الدولة لتعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة بحيث تشكل منظومة شاملة جامعة لكل الطلبة من شرطة دبي ومن مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارات.



وأكد أن شرطة دبي تنتهج سياسة ترتكز إلى تطوير مستوى أداء وكفاءة الكوادر البشرية بالعلم والمعارف والتقنيات والبرامج المبتكرة الأمر الذي يرفع من مكانة واسم شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة في الاستثمار في العنصر البشري.



من جانبه أكد العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية: إن شرطة دبي تحرص على تأهيل وتدريب كوادرها البشرية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها بكفاءة ومهارة متميزة وذلك انطلاقاً من إيمانها في بأهمية الاستثمار في العنصر البشرية كرأس المال أساسي في نجاح وتحقيق أهداف أي مؤسسة.



وأوضح أن شرطة دبي منذ أن بدأت في ابتعاث الطلبة عام 1986 تمكنت من ابتعاث ما يفوق من 1000 طالب وطالبة داخل الدولة وخارجها سعياً منها لتطوير معارف مواطني الدولة وإمدادهم بأحدث النظريات والتطبيقات العلمية بما يخدم العمل الشرطي والأمني.