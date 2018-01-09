بلحيف النعيمي يتفقد مشروع حي "المنتزي" في عجمان

الشارقة 24:

تفقد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشروع حي "المنتزي" في منطقة محمد بن زايد بإمارة عجمان في جولة تم الاطلاع فيها على آخر مستجدات المشروع والتطورات التي طرأت عليه وأعمال البناء.

وكشف معالي رئيس مجلس الإدارة، عن إنجاز البرنامج 2.2% من أعمال تنفيذ وإنشاء 729 مسكناً بحي "المنتزي" السكني في منطقة محمد بن زايد بإمارة عجمان، والذي يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد بتكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم وعلى مساحة أرض تبلغ 954،528،693 متر مربع.



وأشار النعيمي إلى أن من المتوقع إنجاز الحي السكني في الربع الثاني من عام 2020.



وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أن البرنامج حريص على إنشاء أحياء سكنية متكاملة المرافق تساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وتضمن التواصل الإيجابي بين المواطنين من خلال الخدمات والمرافق المصاحبة لهذه الأحياء، كما أشار النعيمي إلى اهتمام البرنامج بتسليم المواطنين مساكن ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية، كما وأوضح بأن البرنامج تبنى مسار الأحياء السكنية المتكاملة المرافق حرصا على إسعاد المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم المختلفة وتماشياً مع مؤشر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 في سرعة إسكان المواطنين المقدمين على الدعم السكني.

ويتكون حي "المنتزي" من ثلاثة مجموعات تتكون من أربعة نماذج سكنية تضم جميعها أربع غرف نوم، وتمتاز بنمط واجهات معاصر وحديث كما سيكون 50% من المساكن قابل للتوسعة الرئيسية وجميعها قابل للتوسعة الأفقية.



وعن الأعمال المُنجزة في مجموعات الحي السكني، فقد تم تسليم موقع المجموعة الأولى للمشروع كما بلغت نسبة إنجاز المجموعة الثانية إلى 1.5% جاري فيها تنفيذ أعمال تسويات لمنسوب الأرض الطبيعية وأعمال الأساسات، فيما بلغت نسبة إنجاز المجموعة الثالثة 5.0% جاري فيها تنفيذ أعمال تسويات لمنسوب الأرض الطبيعية وأعمال الأساسات وأعمال جسور أرضية وأعمال أعمدة الطابق الأرضي.



وسيستوفي المشروع كبقية مشاريع البرنامج على معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية إذ يطبق البرنامج معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشاريعه السكنية.



وتضم معايير استدامة سبعة معايير رئيسية هي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.



كما راعى البرنامج تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير الاستدامة وبأسعار في متناول مواطني الإمارة وسيتمكن المستفيدين من مساكن حي "المنتزي" السكني من حجز مساكنهم عبر نظام "أحياء زايد" الذكي الذي يمكّن المستفيدين من التجول الافتراضي وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع والإعلان عن فتح باب الحجز لمساكن المشروع.



ويستطيع مقدمي طلبات الدعم السكني التقديم على مسكن حكومي ضمن حي سكني من خلال تعبئة النموذج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو في مراكز سعادة المتعاملين بمبنى البرنامج الرئيسي بدبي والمنطقة الشمالية والشرقية.