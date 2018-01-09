حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الثلاثاء، حفل تخريج الدورة الخامسة والعشرين من طلبة الدراسات العليا والمرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي.

وشهد الاحتفال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي.

كما شهد الاحتفال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى جانب القيادات الشرطية والأمنية في الدولة، وعدد من قادة الشرطة العرب وحشد من الضيوف وقناصل الدول العربية والأجنبية في دبي وذوي الخريجين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم ثم مر طابور الخريجين على هيئة استعراض عسكري من امام المنصة الرئيسية وألقوا التحية على راعي الحفل، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين.

بعدها القى العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية كلمة في المناسبة رحب فيها بسمو راعي الحفل والضيوف ورفع أسمي آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على اهتمامهما ورعايتهما الكريمة للأجهزة والمؤسسات الشرطية والأمنية في الدولة كي تبقى في أعلى جهوزيتها حماية للوطن وأمن المواطن وسلامة مجتمع الإمارات واستقراره.

وشرح العميد الدكتور السويدي برامج التدريب العملي والنظري التي تلقاها الخريجون طوال مدة دراستهم في الأكاديمية وهنأهم على تخرجهم وتمنى لهم النجاح في مسيرتهم العملية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم المتفوقين في الدورة وهنأهم على تميزهم ودعاهم إلى مواصلة التدريب والتحصيل العلمي وصقل مواهبهم وتعزيز خبراتهم ومعارفهم من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم البدنية والعسكرية.

وأكد سموه، أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حريص على توفير جميع وسائل الدعم وعناصر النجاح والتطور للأكاديمية خاصة ولشرطة دبي عموماً كي تبقى العين الساهرة والقادرة على حماية أمن واستقرار وسلامة المجتمع.

وأشاد سموه بمستوى الخريجين ومهاراتهم العالية مرجعاً ذلك إلى كفاءة واخلاص القائمين على الأكاديمية من ضباط ومدربين واساتذة أكاديميين ما يبعث في النفس الطمأنينة والثقة بشباب الوطن ليظلوا في المقدمة علمياً وعملياً وانتماء لدولتهم وولاء لقيادتهم وشعبهم.

ثم تم تسليم علم الدورة الخامسة والعشرين إلى الدورة التي تليها مصحوباً بقسم العلم.

وبعد مرور الخريجين من أمام المنصة الرئيسية ايذانا بانتهاء الحفل قدمت نخبة من عناصر الشرطة عرضاً عسكرياً وعملياً أمام سمو راعي الحفل والحضور نال اعجاب الجميع وتقديرهم.

هذا واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الاحتفال ضيوف الأكاديمية من القيادات الشرطية العربية والقناصل المعتمدين في دبي الذين هنأوا سموه بتخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن وعدد من الشباب من بعض الدول العربية الشقيقة واشادوا بالسمعة الطيبة والمستوى العالمي الذي تتميز به أكاديمية شرطة دبي من بين الاكاديميات الشرطية العالمية.