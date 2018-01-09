وزير العدل يصدر قراراً بشأن تحديد جهات تأدية الخدمة المجتمعية

الشارقة 24 – وام:

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم 2084 لسنة 2017، في شأن تحديد المؤسسات والمنشآت التي تؤدي فيها الخدمة المجتمعية.

وحدد القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية 17 جهة يتم فيها تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية هي: الجهات الحكومية، ومؤسسات ومراكز رعاية أصحاب الهمم، ودور رعاية المسنين، ودور رعاية الأحداث، ومراكز تعليم الكبار، والمؤسسات والجمعيات النسائية، ومراكز تحفيظ القرآن، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والحضانات ورياض الأطفال، والبلديات وهيئات البيئة، وإدارات ومراكز الإسعاف، والمنشآت الرياضية، والمؤسسات المجتمعية، والموانئ، والهلال الأحمر، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام، ومحطات تعبئة الوقود "أدنوك".