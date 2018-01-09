الهاملي يبحث مع وزير خارجية إثيوبيا تعزيز التعاون

الشارقة 24:

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع ورقنة غبيو وزير الخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال استقدام وتشغيل العمالة ومن بينها عمالة الخدمة المساعدة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد، الثلاثاء، في ديوان الوزارة في أبوظبي رغبتهما في تعزيز التعاون من خلال إبرام مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة من إثيوبيا إلى الدولة، وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل والأسر.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي حرص دولة الإمارات على توفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة وإقامة علاقة عمل شفافة بين طرفيها خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي خصوصاً في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تنظم تلك العلاقة بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين.

من جهته، أشاد الوزير الإثيوبي بالتطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وبالتشريعات والممارسات المطبقة في سوق العمل والتي تحمي العمال ومن بينهم العمالة الإثيوبية.



حضر اللقاء سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وتبجي برهي شووك السفير الإثيوبي لدى الدولة وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.