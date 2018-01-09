"الهلال" يغيث أهالي مديرية بيحان في شبوة

الشارقة 24 – وام:

أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أهالي مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية، وذلك بتسيير قافلة المساعدات الغذائية العاجلة لإغاثة الأهالي والسكان المتضررين والمعوزين والنازحين العائدين إلى منازلهم في المديرية، بعد مغادرتهم لها بسبب الحرب الغاشمة والحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على المديرية لأكثر من 3 سنوات متتالية.

وأشاد محمد سيف المهيري رئيس فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة بالصمود الأسطوري لأبناء مديرية بيحان طوال هذه الفترة الطويلة من الحصار المتواصل، مؤكداً بأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد وضعت المديرية ضمن أولوياتها في التدخل الإنساني حتى قبل تحريرها من المليشيات الحوثية، ولكن وجود العمليات العسكرية واحتدام المعارك في جميع الجبهات حالت دون وصول المساعدات بطريقة آمنة ويسيرة.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدرك جيداً مدى تردي الوضع الإنساني والمعيشي الذي عاشته مديرية بيحان في الأعوام السابقة، وأثناء سيطرة المليشيات الحوثية عليها حيث لجأت المليشيات إلى التضييق على المواطنين في أمور معيشتهم من خلال الحصار المفروض على أهالي المديرية، موضحاً أن هذا التدخل الطارئ يأتي كاستجابة عاجلة لاحتياجات الأهالي الغذائية، واستمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن، وتعبيراً عما تكنه الإمارات وقيادتها الرشيدة من فخر واعتزاز لليمن وشعبه الشقيق، الذي قدم الكثير من التضحيات في سبيل الوطن، وبهدف إسعاد أبناء وأسر المديرية بتحريرها وإدخال الفرحة على قلوبهم.