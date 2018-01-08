عبد الله بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء كوسوفو

الشارقة 24 – وام:

اجتمع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، مع بهجت باكولي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كوسوفو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يعزز الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيدا سموه بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم زيارة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كوسوفو في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة ومجالات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين.

من جانبه، أشاد بهجت باكولي بمستوى العلاقات بين البلدين، مثمنا ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي.