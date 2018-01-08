محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب

الشارقة 24 – وام:



تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها.



قام بتسليم الرسالة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يرافقه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال استقبال سموه لهما في قصر المقام بالعين.



ونقل وزير الخارجية والتعاون الدولي تحيات الملك محمد السادس لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزير المغربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتحيات سموه للملك محمد السادس وتمنياتهما للمملكة المغربية وشعبها الشقيق اضطراد التقدم والنماء.



وبحث سموه مع الوزيرين العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.



وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقية والتي تنبع من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على دعم هذه العلاقات ودفعها إلى مزيد من التطور والنماء في كافة المجالات.



كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.



حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.